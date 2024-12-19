Июль и октябрь: эксперт рассказал, когда выгодно брать отпуск в 2025 году

Директор по персоналу сети магазинов музыкальных инструментов и оборудования «Музторг», HR-эксперт Дмитрий Корнеев назвал месяцы, когда в 2025 году выгоднее всего брать отпуск — это июль и октябрь, сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, на втором месте апрель, сентябрь и декабрь: в эти месяцы по 22 рабочих дня, а уже потом март и август с 21 рабочим днем.

«Почему выгодно брать отпуск в эти периоды? В такие месяцы у вас останется больше рабочих дней, и вы сможете больше заработать за оставшееся после отпуска время», — отметил Корнеев.

Кроме того, отпуск лучше брать через 12 месяцев после повышения дохода: это позволит увеличить отпускные. Их рассчитывают из среднего заработка за последний год и если, например, в первую половина года доход составлял 100 тысяч рублей, а во вторую 200, то отпускные посчитают из средней цифры в 150 тысяч.