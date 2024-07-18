III класс пожарной опасности ожидается на большей части Подмосковья 18 июля

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18 июля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Ногинском лесничестве — II класс, в Волоколамском, Дмитровском, Егорьевском, Истринском, Клинском, Сергиево-Посадском, Талдомском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — IV класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

17 июля на территории Гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано.

19 июля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Дмитровском, Егорьевском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском, Сергиево-Посадском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — I класс, в Бородинском, Звенигородском, Наро-Фоминском и Талдомском лесничествах — III класс, Волоколамском, Истринском и Клинском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

20 июля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — I класс, в Бородинском, Звенигородском, Наро-Фоминском и Талдомском лесничествах — III класс, Волоколамском, Истринском и Клинском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

18 июля и в ближайшие дни температура будет 23-27 градусов, ночью — 17-19 градусов. Синоптики обещают облачную погоду с длительными прояснениями, вероятны кратковременные ливневые дожди и гроза.

В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к камерам, установленным на вышках сотовых операторов в лесничествах Подмосковья», — подчеркнул губернатор.