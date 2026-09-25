ИИ выявил в Подмосковье более 1,6 тыс нарушений парковки с запуска проекта

Искусственный интеллект с начала проекта выявил в Подмосковье более 1,6 тыс. нарушений правил парковки в запрещенных зонах вдоль дорог. Эвакуировано 950 автомобилей, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Искусственный интеллект каждый час делает снимки с камер системы «Безопасный регион» и находит автомобили, которые стоят в запрещенных зонах дольше 30 минут. С начала проекта выявлено более 1,6 тыс. нарушений, эвакуировано 950 автомобилей.

Система проверяет, повторяются ли нарушения: не менее трех раз в сутки в течение двух дней. Затем она передает сведения ответственным сотрудникам. После проверки данные направляют в управление регионального административно-транспортного контроля.

Раньше инспекторам приходилось объезжать улицы и вручную просматривать записи камер. ИИ сократил объем этой работы, помог создать единую базу мест, где нарушают правила парковки, и охватить все проблемные участки.

Изучить эту и другие практики применения ИИ в Московской области, а также подать заявку на их пилотирование можно на портале «Цифровой регион».

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.