ИИ выявил в Подмосковье 7,2 тыс. блокировок контейнерных площадок

В Московской области нейросеть через камеры системы «Безопасный регион» зафиксировала более 7,2 тыс. случаев парковки у контейнерных площадок с начала работы сервиса. По 2,6 тыс. нарушениям уже вынесены постановления на 19,5 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Искусственный интеллект анализирует видеопоток с камер каждые два часа. Если автомобиль перекрывает доступ к контейнерной площадке более чем на 15 минут, система фиксирует нарушение и распознает государственный номер машины.

Данные передаются ответственному сотруднику на проверку. После подтверждения факта составляется протокол об административном правонарушении в отношении владельца автомобиля. В местах, где были выписаны штрафы, число подобных нарушений сократилось на 40%.

Ознакомиться с другими ИИ-практиками региона и подать заявку на их пилотирование можно на портале «Цифровой регион». Развитие и внедрение таких решений соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.