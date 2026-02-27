ИИ выявил более 900 нарушений парковки в Подмосковье

Более 900 случаев систематической парковки в запрещенных зонах зафиксировали в Подмосковье с августа 2025 года с помощью искусственного интеллекта, 526 автомобилей эвакуировали. Систему применяют на основе камер «Безопасного региона», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Искусственный интеллект каждый час анализирует снимки с камер «Безопасного региона» и выявляет автомобили, припаркованные в запрещенных местах вдоль дорог. Если машина находится там более 30 минут, система формирует сигнал о нарушении.

Информация поступает в ЦУР сотрудникам Минтранса Подмосковья. После проверки данные передают в управление регионального административно-транспортного контроля, где автомобиль включают в план эвакуации.

Ознакомиться с ИИ-практиками Московской области и подать заявку на их пилотирование можно на портале «Цифровой регион». Внедрение и развитие таких технологий соответствует задачам национального проекта «Экономика данных».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело—с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение—систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.