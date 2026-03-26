ИИ выявил более 433 тыс нарушений во дворах Подмосковья

Искусственный интеллект помог устранить свыше 433 тыс. нарушений чистоты и порядка во дворах Московской области с августа 2023 года. Нейросеть анализирует данные камер системы «Безопасный регион» и автоматически направляет задачи на устранение проблем, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Проект «Чистая территория» использует технологии искусственного интеллекта для контроля состояния дворов и контейнерных площадок. С момента запуска ИИ помог устранить более 433 тыс. нарушений. Чаще всего фиксировались мусор на контейнерных площадках — свыше 175 тыс. случаев, переполненные урны — более 54 тыс., а также мусор на прилегающей территории — более 41 тыс. нарушений.

Нейросеть анализирует фотографии с камер видеонаблюдения. При обнаружении проблемы система автоматически формирует задачу на ее устранение, после чего повторно проверяет объект и фиксирует результат.

ИИ-контроль действует в Подмосковье с 1 августа 2023 года. К системе подключено более 80 тыс. камер. Мониторинг охватывает 8,1 тыс. дворов и 3,7 тыс. контейнерных площадок. Алгоритмы распознают 16 типов нарушений, включая навалы снега, граффити и ямы. Ознакомиться с ИИ-практиками региона и подать заявку на их пилотирование можно на портале «Цифровой регион». Развитие таких решений соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.