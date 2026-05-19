ИИ выявил более 4,2 тыс дефектов на дорогах Подмосковья

В Московской области более полугода работают 40 мобильных комплексов с искусственным интеллектом, которые в режиме реального времени фиксируют состояние дорожного полотна. С их помощью уже выявлено свыше 4,2 тыс дефектов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В Подмосковье 40 мобильных комплексов с искусственным интеллектом патрулируют дороги более шести месяцев. Служебные автомобили следуют по установленным маршрутам, а размещенные на борту видеокамеры непрерывно фиксируют дорожную обстановку и состояние покрытия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.