ИИ выявил более 4 тыс нарушений парковки у контейнерных площадок в Подмосковье в 2025 г

В Подмосковье искусственный интеллект фиксирует автомобили, припаркованные у контейнерных площадок более 15 минут. В 2025 году система выявила свыше 4,1 тысячи нарушений, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В 2025 году цифровой патруль на базе искусственного интеллекта обнаружил более 4,1 тысячи случаев неправильной парковки автомобилей у контейнерных площадок в Подмосковье. По 1,6 тысячи нарушений уже вынесены постановления о штрафах.

В местах, где автовладельцы уже были оштрафованы, количество нарушений снизилось на 40%. Система ежедневно анализирует видеопоток с камер комплекса «Безопасный регион», фиксирует автомобили, стоящие у контейнерных площадок дольше 15 минут, распознает государственные номера и передает данные для проверки. На основании этих данных составляются протоколы об административных правонарушениях.

ИИ-контроль работает в регионе с 28 июня 2024 года и охватывает более тысячи контейнерных площадок. Ознакомиться с подробностями и другими цифровыми инициативами Подмосковья можно на портале «Цифровой регион».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.