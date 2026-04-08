ИИ выявил более 3 тыс нарушений питания в школах Подмосковья

Система искусственного интеллекта с сентября 2023 года контролирует качество питания в 1490 школах Подмосковья и помогла устранить более 3 тыс. нарушений. Благодаря цифровому мониторингу число жалоб сократилось на 25%, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Проект ИИ-контроля запустили в регионе в сентябре 2023 года. Система анализирует фотографии школьных обедов и автоматически выявляет несоответствия утвержденному меню.

Сотрудники школ ежедневно фотографируют подносы с едой и загружают снимки в приложение «Проверки Подмосковья». Искусственный интеллект распознает 75 видов блюд и сопоставляет их с утвержденным перечнем. При обнаружении отклонений система направляет уведомление специалистам.

ИИ-контроль действует в 1490 школах Московской области. Ознакомиться с практикой и подать заявку на ее пилотирование можно на портале «Цифровой регион». Развитие и внедрение таких решений соответствует задачам национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.