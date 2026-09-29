ИИ выявил более 2 тыс нарушений на стройплощадках Подмосковья за три года

Искусственный интеллект за три года выявил свыше 2 тыс. нарушений на стройплощадках Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Нейросеть анализирует записи с 205 камер наружного наблюдения на стройплощадках Московской области. Она распознает 22 вида нарушений — от отсутствия рабочих до признаков пожара — и при обнаружении проблемы ставит задачу по ее устранению.

Чаще всего система фиксировала отсутствие прогресса в строительстве в течение месяца, а также отсутствие рабочих и техники на площадке в течение пяти дней. Внедрение ИИ сократило время реакции на инциденты до одной минуты, избавило от необходимости проверять записи камер вручную и помогло уменьшить число домов, сдаваемых с задержкой. Все 438 многоквартирных домов, за которыми велось видеонаблюдение, сдали без задержек.

Изучить эту и другие практики применения ИИ в Московской области, а также подать заявку на их пилотное внедрение можно на портале «Цифровой регион».

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.