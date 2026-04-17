ИИ выявил 97 нарушений парковки большегрузов в Подмосковье

В Московской области с ноября 2025 года система на базе искусственного интеллекта зафиксировала 97 случаев незаконной стоянки большегрузов во дворах. По итогам проверок вынесено 31 постановление на сумму 93 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Искусственный интеллект каждые два часа анализирует фотографии с камер системы «Безопасный регион» и контролирует дворы и внутриквартальные территории. Нейросеть определяет, находятся ли на кадрах большегрузы, припаркованные более чем на 60 минут.

При выявлении нарушения система сохраняет изображение, распознает государственный номер автомобиля и передает данные в систему автоматизированного административного производства. После этого направляется запрос на установление владельца транспортного средства, а материалы поступают ответственному сотруднику для проверки. Если факт подтверждается, выносится постановление об административном правонарушении.

Развитие и внедрение таких решений соответствует задачам национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.