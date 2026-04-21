ИИ выявил 578 парковок на газонах в Подмосковье за год

Проект по автоматическому контролю парковки на газонах с помощью искусственного интеллекта действует в Подмосковье с 21 апреля 2025 года. За это время система зафиксировала 578 нарушений и помогла выписать 203 штрафа на сумму 290 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Проект контроля парковки на газонах с использованием ИИ стартовал год назад. Ранее автомобилисты оставляли машины на зеленых зонах, из-за чего дворы теряли ухоженный вид, а жители направляли жалобы.

Сейчас 517 камер системы «Безопасный регион» отслеживают ситуацию во дворах. Искусственный интеллект фиксирует автомобили на газонах, распознает государственные номера и передает данные на проверку. После подтверждения факта нарушения владельцу выписывают штраф.

Внедрение и развитие технологий искусственного интеллекта соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.