ИИ выявил 46 тыс очередей на остановках в Подмосковье

Искусственный интеллект начал анализировать видеопоток с камер «Безопасного региона» на остановках общественного транспорта в Подмосковье. Система фиксирует очереди и нарушения чистоты и передает данные в ЦУР, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Ранее сотрудники выборочно просматривали записи камер и вручную искали очереди и мусор на остановках. Теперь видеопоток анализирует искусственный интеллект. Он подсчитывает количество людей и формирует тепловую карту загруженности, а также график приезда транспорта.

Если в одном и том же месте регулярно возникают большие очереди, ответственный перевозчик получает информацию и принимает меры. С момента внедрения технологии выявлено более 46 тыс. очередей.

Кроме того, ИИ обнаруживает мусор на остановках и автоматически направляет задачу на уборку. После выполнения работ сотрудник загружает фотоотчет, а система проверяет, устранено ли нарушение. Таким образом зафиксировано более 8,4 тыс. случаев несоблюдения чистоты.

Ознакомиться с ИИ-практиками региона и подать заявку на их пилотирование можно на портале «Цифровой регион». Развитие таких технологий соответствует задачам национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.