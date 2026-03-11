ИИ устранил более 50 тыс нарушений во дворах Подмосковья

Более 50 тыс нарушений устранили во дворах Подмосковья с начала 2026 года с помощью камер с искусственным интеллектом системы «Безопасный регион». Всего с 2023 года выявлено и ликвидировано свыше 370 тыс проблем, сообщил губернатор Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики.

Камеры с искусственным интеллектом контролируют около 8,1 тыс дворов и 3,7 тыс контейнерных площадок в рамках проекта «Чистая территория». Система распознает 15 видов нарушений, в том числе мусор, переполненные контейнеры, ямы, неработающее освещение, граффити и навалы снега. Нейросеть автоматически формирует задания на устранение и проверяет качество выполненных работ.

«ИИ-контроль за чистотой во дворах ведется в Подмосковье с 2023 года. Задействовано около 80 тыс камер, оборудованных искусственным интеллектом. За все время удалось распознать и устранить свыше 370 тыс нарушений, порядка 52 тыс — уже в 2026 году», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он добавил, что мобильные комплексы с «умными» камерами с этого года выявляют снег и наледь на крышах многоквартирных домов. По словам губернатора, технологии позволяют оперативно устранять проблемы и сокращать число обращений жителей.

С 2024 года почти тысяча камер фиксирует запаркованность контейнерных площадок. Если автомобиль стоит в зоне вывоза мусора более 15 минут, владельцу могут выписать штраф. В местах, где водителей уже привлекли к ответственности, число нарушений снизилось на 40%. Еще 517 камер выявляют парковку на газонах — зафиксировано 627 случаев.

ИИ также контролирует чистоту детских площадок — в 2026 году выявлено 409 фактов сброса мусора. С ноября прошлого года более 500 камер отслеживают стоянку большегрузов во дворах дольше 60 минут, зафиксировано 58 нарушений. Дополнительно дворы патрулируют автомобили с ИИ-камерами, которые обнаруживают снежные навалы, лед на зданиях и несанкционированные свалки.

В Подмосковье реализуется 67 проектов с применением искусственного интеллекта. Экономический эффект от их внедрения оценивается примерно в 2,5 млрд рублей.

Подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спецификой этой темы является запаркованность и снег.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.