Искусственный интеллект проверяет документы в 381 услуге на региональном портале госуслуг — это 80% услуг. Он помогает выявить неподходящие файлы до отправки заявления, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Искусственный интеллект распознает документы, которые пользователи прикрепляют к заявлениям на портале госуслуг Подмосковья, и определяет, подходят ли файлы для отправки. Проверка работает в 381 услуге — 80% услуг портала.

Например, в услуге «Запись в кружки и секции» ИИ проверяет файлы на этапе прикрепления документов. Корректный файл система отмечает зеленой галочкой, неподходящий — красным крестиком. В последнем случае документ нужно заменить. Раньше все заявления поступали в ведомство, где сотрудники вручную проверяли документы на соответствие требованиям.

ИИ уже помог жителям доработать свыше 4,1 млн заявлений и избежать отказов. Система сразу определяет, если текст, подписи и другие детали невозможно разобрать или вложение не соответствует услуге. Пользователь может заменить файл в черновике до отправки заявления. Это избавляет ведомства от дублирующих заявок, рутинной проверки файлов и подготовки отказов.

Подмосковные ИИ-решения представлены на платформе «Цифровой регион».

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По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что внедрение искусственного интеллекта в работу госуправления важно и помогает экономить ресурсы, время.

«Любая трансформация — это как правило сопротивление. <…> Считаю эту работу по внедрению искусственного интеллекта в госуправление важной. Она позволяет экономить ресурсы, время. Ее нужно продолжать и по другим направлениям», — сказал Воробьев.