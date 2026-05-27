ИИ проверил 3,4 млн документов на госуслугах Подмосковья

Искусственный интеллект внедрили в 321 услугу на портале госуслуг Московской области. С начала 2026 года система проверила более 3,4 млн документов в 1,7 млн заявлений и помогла сократить число отказов. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Искусственный интеллект анализирует документы, прикрепленные к онлайн-заявлениям, еще до их отправки в ведомство. Если файл соответствует требованиям, система отмечает его зеленой галочкой. Технология распознает более 700 видов документов — от типовых до нетиповых, включая иностранные. В их числе свидетельства о рождении, виды на жительство, доверенности, договоры купли-продажи, банковские выписки и товарные накладные.

«Пользователи регпортала стали получать меньше отказов из-за некорректных документов или неполного комплекта. Все благодаря тому, что ИИ проверяет документы еще до отправки заявления. Таким образом более 90% недочетов устраняют еще до того, как обращение попадет в ведомство», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Нейросеть также снизила нагрузку на сотрудников ведомств. Ранее проверка одного заявления занимала почти пять минут, так как специалист вручную открывал каждый файл. Теперь эту работу выполняет ИИ, а сотруднику остается проверить комплектность и зарегистрировать обращение.

«Эффект налицо: время регистрации одного заявления сократилось на полторы минуты, а общая переработка сотрудников ведомств уменьшилась на полтора часа. То, что раньше занимало минуты, ИИ выполняет за несколько секунд», — добавила Надежда Куртяник.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что внедрение искусственного интеллекта в работу госуправления важно и помогает экономить ресурсы, время.

«Любая трансформация — это как правило сопротивление. <…> Считаю эту работу по внедрению искусственного интеллекта в госуправление важной. Она позволяет экономить ресурсы, время. Ее нужно продолжать и по другим направлениям», — сказал Воробьев.