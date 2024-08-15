ИИ поможет искать потерявшихся домашних животных в Подмосковье

Компания NtechLab в тестовом режиме запустит технологию на основе искусственного интеллекта, благодаря которой жители Московской области смогут найти потерявшихся домашних животных по фотографиям, сообщается на сайте «Ростеха».

Обеспокоенным владельцам кошек и собак необходимо будет загрузить фотографию потерявшегося животного, а также заполнить небольшую анкету. Если в одном из районов региона будет обнаружен питомец с высокой степенью схожести с изображением, владельцу питомца в Telegram-бот придут координаты его местонахождения.

Технология направлена не только на поиск животных, но и на формирование базы потерявшихся, а также найденных питомцев, чьи хозяева пока не обнаружились.

Генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук отметил, что в Подмосковье система внедряется как элемент социальной политики. На следующем этапе развития алгоритма будет внедряться возможность распознавания и оповещения о проникновении в город дикого животного. Технологию в том числе будут применять жители северных регионов России.

NtechLab — технологический партнер «Ростеха». Она специализируется на создании алгоритмов для распознавания лиц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.