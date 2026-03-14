ИИ-помощник стал экспертом в фешен-индустрии

Это первый в России опыт, когда благодаря ИИ можно будет примерить реальные коллекции, которые еще не поступили в производство и только будут представлены на подиуме Московской недели моды. Посетители смогут примерить на себя подиумные образы молодых дизайнеров — участников Московской недели моды. Достаточно будет встать перед экраном и увидеть, как на них сидит цифровая версия эксклюзивного лука, а также сделать фото на память в уникальной фотозоне.

Та же механика будет доступна и за пределами подиумных залов. Пользователи ГигаЧат смогут загрузить свое фото и мгновенно оказаться в виртуальной примерочной.

«Мода часто говорит о будущем первой. Как и Сбер, создающий инновации во многих сферах жизни. Московская неделя моды — это не просто площадка для демонстрации наших технологий и продвижения ГигаЧат. Это место, где искусственный интеллект учится понимать человека через самое личное — индивидуальный стиль. Мы продолжим развивать нашего ИИ-помощника как эксперта в мире моды, который будет расти вместе с индустрией и помогать ему становиться еще более технологичным и ориентированным на человека», — считает старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин.

В программе Московской недели моды — показы российских и зарубежных дизайнеров, маркет и шоурум, лекторий с ведущими экспертами и фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts.