ИИ подсчитал 946 тыс посетителей мероприятий в Подмосковье с начала года

Искусственный интеллект с начала 2026 года обработал более 240 тыс. фотографий с мероприятий в подмосковных парках и библиотеках и подсчитал свыше 946 тыс. посетителей, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В Подмосковье искусственный интеллект ведет подсчет посетителей мероприятий в парках и библиотеках. С начала года система обработала более 240 тыс. фотографий и зафиксировала свыше 946 тыс. человек.

ИИ анализирует снимки с мероприятий, подсчитывает гостей и формирует подробный отчет. Эти данные помогают организаторам определить наиболее востребованные мастер-классы, концерты и фестивали, корректировать расписание событий и экономить до 10 тыс. часов рабочего времени в год.

Точная статистика позволяет делать афишу мероприятий интереснее для жителей региона. Подробнее об этой и других ИИ-практиках Московской области можно узнать на портале «Цифровой регион».

Внедрение и разработка технологий искусственного интеллекта соответствуют целям национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что внедрение искусственного интеллекта в работу госуправления важно и помогает экономить ресурсы, время.

«Любая трансформация — это как правило сопротивление. <…> Считаю эту работу по внедрению искусственного интеллекта в госуправление важной. Она позволяет экономить ресурсы, время. Ее нужно продолжать и по другим направлениям», — сказал Воробьев.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.