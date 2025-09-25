II отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов пройдет 11 октября

сегодня в 21:37

II отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов сезона 2025 года пройдет 11 октября в Подмосковье, сообщают организаторы чемпионата.

Цель чемпионата — популяризация в Российской Федерации инженерной мысли как драйвера развития и поддержки современных цифровых технологий.

Во втором отборочном этапе чемпионата сразятся 28 команд из России, Индии и Бразилии: 16 команд в рамках дисциплины «Битва роботов» в весовой категории до 110 кг и 12 команд в рамках дисциплины «Битва мини-роботов» в весовой категории до 1,5 кг. Среди участников — команды РТУ МИРЭА, СПбГУТ, Вавиловского университета, СПбПУ, Самарского университета, ИРНИТУ и других ведущих университетов.

Мероприятие пройдет 11 октября с 11:30 до 19:30 при поддержке правительства Московской области на территории КВЦ «Патриот» по адресу: Московская область, городской округ Одинцовский, территория парка «Патриот», стр. 2.

Программой мероприятия предусмотрено два шоу: дневное (с 13:00 до 14:30) и вечернее (с 18:00 до 19:30).