ИИ обнаружил 500 скрытых землетрясений под Антарктидой

Ученые изучили данные 49 сейсмических станций за два периода: с 2001 по 2004 год и с 2012 по 2015 год. Для анализа они использовали машинное обучение.

Нейросеть обнаружила около 500 землетрясений на глубине 100–150 километров под ледником Дэвида. Он простирается почти на 1100 километров, соединяет Восточную и Западную Антарктиду и сбрасывает в океан около 4% Восточно-Антарктического ледяного покрова.

Землетрясения глубже 80 километров относят к толчкам средней глубины. Обычно они происходят на границах тектонических плит, но в Антарктиде их зафиксировали в центре плиты.

Ученые считают, что толчки возникают в зоне, где холодная и жесткая кора Восточной Антарктиды встречается с более теплыми и мягкими породами Западной Антарктиды. Этот контраст создает резкое изменение тектонической силы.

Магнитуда найденных землетрясений составила от 1,6 до 3,5. По данным Science, такие слабые толчки могут происходить и в других регионах, оставаясь незамеченными.

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