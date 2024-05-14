II класс пожарной опасности ожидается на территории Подмосковья 14–16 мая

Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе с 14 по 15 мая. 13 мая на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

14 мая большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в лесничестве «Русский лес» — I класс пожарной опасности.

15 мая на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности.

16 мая большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура будет 10-16 градусов, ночью — от 9 до 10 градусов. Синоптики обещают облачную погоду почти без прояснений и без осадков.

В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.