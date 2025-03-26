ИИ будет помогать подмосковным органам опеки наблюдать за приемными семьями

«Решили создать искусственный интеллект, который сможет определять эмоции на лице и в голосе как ребенка, так и его опекуна, приемного родителя и сообщать специалисту опеки, если есть какие-либо триггеры. Также (он будет — ред.) анализировать голос и сопоставлять с выражением лица», — заявил Гордеев.

Он добавил, что благодаря этому органы опеки своевременно будут узнавать, если в приемных семьях происходит что-то не то. Также в базе планируется формировать профили приемных семей, они будут дополняться информацией из Минздрава и Минобразования об успеваемости и состоянии здоровья детей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.