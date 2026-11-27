Цифровой образ Федора Достоевского на RT выступил с ответом на сюжет France TV о его роликах. ИИ-аватар обратился к французам на их языке и напомнил о протестах в стране.

France TV посвятил эфир роликам с аватаром писателя, созданным с помощью искусственного интеллекта. Журналисты заявили, что он выступает колумнистом на прокремлевском RT и продвигает консервативные и антиевропейские взгляды. По их оценке, образ всемирно известного автора делает эти заявления весомее и привлекательнее.

Телеканал также отметил, что Достоевского часто цитирует президент России Владимир Путин, и обратился к RT за комментарием. В ответ аватар писателя напомнил о протестах во Франции и поставил под сомнение верность страны девизу «Свобода, равенство, братство».

«Братец мой француз, где же твое братство? Я вижу на ваших улицах ненависть, я слышу крики розни, я наблюдаю, как вы готовы убить друг друга из злобы. Ты потеряла душу свою, Франция! Проснись!» — заявил ИИ-аватар Достоевского.

Ранее цифровой образ писателя в студии RT рассуждал о тех, кто уехал из России и, по его оценке, предал Родину.

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