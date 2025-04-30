Игры и поиск сокровищ: как провести время с детьми на даче

Психолог центра содействия семейному воспитанию «Центральный» департамента труда и соцзащиты населения Москвы Светлана Самохина заявила, что длинные майские выходные — отличный повод провести время с детьми на даче или в городе. Она подобрала варианты совместного досуга, сообщает «Вечерняя Москва».

Хороший вариант — организовать поиск сокровищ. Можно придумать увлекательную легенду о пиратах или наследстве богатого графа, нарисовать карту и сделать квест.

«Это занятие не только развлечет детей, но и поможет им освоить навыки ориентирования на местности, развить внимательность и находчивость», — сказала психолог.

В выходные можно устроить вечерний пикник под звездами. Участники вместе готовят любимые угощения, рассказывают друг другу истории и факты о звездах и космосе.

Еще одна идея — мастер-класс по созданию поделок из природных материалов, собранных на даче. Это даст детям возможность проявить креативность и научиться работать с различными формами и текстурами. Процесс развивает художественные способности и усидчивость, а по итогам можно устроить настоящую выставку.