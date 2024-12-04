Игровое пространство для детей появилось в поселке Елизаветино Электростали

В поселке Елизаветино Электростали появилось новое игровое пространство. Работы здесь проводились по народной программе партии и благодаря нацпроекту «Демография», сообщает пресс-служба руководителя фракции в ОМСУ Олега Мироничева.

Теперь зимой любители активного образа жизни смогут тут играть в хоккей, а летом — в футбол, баскетбол, волейбол и даже в теннис. Красную ленточку перерезали секретарь местного отделения партии Инна Волкова, руководитель фракции «Единая Россия» Олег Мироничев и юный футболист Владимир Сучилин из СШОР «Кристалл-Восток».

«Местные жители ее очень давно ждали. Здесь также появились трибуны для зрителей, раздевалки и скамейки запасных игроков. Вечером поле освещается фонарями с разных сторон. Пожелали ребятам, чтобы площадка помогла кому-то познакомиться и подружиться со спортом, а кому-то отработать необходимые навыки и добиться успеха на больших спортивных аренах», — пояснил руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Олег Мироничев.

Мероприятия по поддержке физической культуры и спорта являются крайне важной частью народной программы партии. В них закладывается будущее здоровье нации. «Единой Россией» уже давно реализуется проект по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) на селе и в малых городах. Они позволяют развивать не только массовый спорт и поддерживать здоровый образ жизни, но и становятся местом притяжения во многих населенных пунктах.

В рамках реализации проекта «Детский спорт» единороссы продолжат строительство спорткомплексов и спортплощадок, а также реконструкцию спортзалов в городском округе. Вместе с депутатским корпусом всех уровней они продолжат под личным контролем реализацию этих инициатив, чтобы проекты были доведены до конкретного результата в обозначенные сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.