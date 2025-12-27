Игровая с гирляндами: стримеры играли в Counter-Strike в прицепе и катались по Уфе

В Уфе полицейские задержали стримеров, игравших в онлайн-игру Counter-Strike в прицепе автомобиля на полном ходу, сообщает «112» .

Ради съемок контента геймеры взяли BMW, прицепили к украшенную гирляндой тележку, в которой сделали игровую студию. Затем они запустили сессию в Counter-Strike — они играли прямо на ходу.

Этот креатив не оценили силовики: умные камеры сняли молодых людей. После этого геймеров и водителя доставили в отдел и завели на них административное дело.

Ранее СМИ написали, что россияне стали чаще тратить деньги на виртуальные развлечения. За 11 месяцев 2025 года расходы на приобретение игр и внутриигровой контент увеличились на 33%, а спрос на игровые консоли подскочил в пять раз.

