Игра в лошадки: в России скупают на маркетплейсах символ Нового года

«Видимо, всплеск интереса связан с тем, что приближается год Лошади. К тому же хоббихорсинг сейчас в тренде: про него много говорят, и это становится модным увлечением. Лошадка на палке — еще и отличный подарок к празднику», — заявила тренер по конному спорту Валентина Лукошина.

По ее словам, за последнее время наблюдается значительный всплеск интереса к занятиям хоббихорсингом. Лукошина объясняет это не только веянием моды, но и большей осведомленностью населения об этом виде спорта.

Увеличение числа поклонников хоббихорсинга положительно сказывается и на его спортивном аспекте. Если несколько лет назад соревнования проводились лишь эпизодически и в немногих местах, то теперь они стали регулярными и охватывают множество городов каждый месяц.

Расширяется и спектр дисциплин: к классическим скачкам и прыжкам добавились зрелищные программы, в которых используются элементы художественной гимнастики.

