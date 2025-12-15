Игра в лошадки: в России скупают на маркетплейсах символ Нового года
Жители России начали массово скупать на маркетплейсах коней на палочках: Красная Огненная Лошадь — символ наступающего 2026 года, сообщает «Вечерняя Москва».
«Видимо, всплеск интереса связан с тем, что приближается год Лошади. К тому же хоббихорсинг сейчас в тренде: про него много говорят, и это становится модным увлечением. Лошадка на палке — еще и отличный подарок к празднику», — заявила тренер по конному спорту Валентина Лукошина.
По ее словам, за последнее время наблюдается значительный всплеск интереса к занятиям хоббихорсингом. Лукошина объясняет это не только веянием моды, но и большей осведомленностью населения об этом виде спорта.
Увеличение числа поклонников хоббихорсинга положительно сказывается и на его спортивном аспекте. Если несколько лет назад соревнования проводились лишь эпизодически и в немногих местах, то теперь они стали регулярными и охватывают множество городов каждый месяц.
Расширяется и спектр дисциплин: к классическим скачкам и прыжкам добавились зрелищные программы, в которых используются элементы художественной гимнастики.
