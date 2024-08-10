Игорь Щеголев и Андрей Воробьев навестили эвакуированных жителей Курской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что вместе с полномочным представителем президента России в ЦФО Игорем Щёголевым приехал в лагерь «Звонкие голоса» в Клину, где размещены эвакуированные из Курской области.

«Здесь находится один из пунктов временного размещения эвакуированных жителей из Курской области. За последние два дня мы приняли здесь 131 человека, из них 101 — дети», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он почеркнул, что в первую очередь из Курской области эвакуируют детей и инвалидов. Всего Подмосковье приняло 424 человека.

Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева

По словам главы области, в лагере «Родник» в Пушкине приняли 156 человек (140 детей, 16 взрослых), в лагере «Горизонт» в Клину — 89 человек (82 ребенка, 7 взрослых), в лагере «Звонкие голоса» в Клину — 131 человека (101 ребенок, 30 взрослых), а также в учреждении «Добрый дом Егорьевский» — 48 инвалидов в возрасте от 18 до 70 лет.

Он напомнил, что в Подмосковье запустили горячую линию для пострадавших из Курской области и их родственников. Она работает по номеру 122 (6, далее 1). Если звонок не из региона, то следует набирать: +7 (800) 550-50-30. Операторы на линии помогут сориентироваться в ситуации, расскажут о единовременной выплате, помогут найти близких или подскажут, как устроиться в Московской области.