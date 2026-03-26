Игорь Салов призвал не допускать гонок на катафалках в Новосибирске

Председатель Салов: нужно не допустить эпатажных шоу на выставке в Новосибирске

В середине апреля в «Новосибирск Экспоцентре» пройдет выставка «Сибирь — Ритуал 2026», организованная компанией «Некрополь-Экспо». После анонса мероприятия представители бизнеса начали обращаться к председателю новосибирского отделения «ОПОРА РОССИИ» Игорю Салову.

Ранее «Некрополь-Экспо» проводила в городе соревнования по скоростной копке могил «Могильный беспредел» в 2021 году, а также конкурсы по подготовке усопших к погребению в Москве. Эти мероприятия вызвали широкий общественный резонанс.

Член Попечительского совета по вопросам похоронного дела в Новосибирске Андрей Свиридов заявил: «Если на апрельской выставке случится что-нибудь из его эпатажного прошлого, столица Сибири вновь зазвучит в центральных СМИ как город аморальных событий».

Игорь Салов подчеркнул, что подобный формат недопустим для ритуальной сферы. «Во-первых, гонки на катафалках — притом, если я не ошибаюсь, прямо по центральным улицам города. Во-вторых, также недавние соревнования — конкурс на скорость копки могил», — сказал он.

По словам Салова, власти должны действовать в рамках закона, чтобы подобные истории не повторялись. Он отметил, что похоронная сфера затрагивает социальные, культурные и религиозные аспекты и требует взвешенного подхода.

