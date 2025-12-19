Игорь Ряпин: темпы импортозамещения в авиастроении сегодня беспрецедентны

Россия продолжит импортозамещение в сфере авиастроения, стране нужны свои современные самолеты. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции и «прямой линии»рассказал президент Владимир Путин.

«Сейчас нам точно совершенно нужны наши современные отечественные самолеты», — сказал глава государства.

Владимир Путин отметил, что у России хорошие традиции авиастроения в целом, онпривел в пример самолеты МС-21 и Superjet 100, которые стали полностью импортозамещенными.

«Обязательно будет этим заниматься», — пообещал он.

Генеральный директор авиационной корпорации «Рубин», сторонник «Единой России» Игорь Ряпин в этой связи указал, что за 25 лет Россия совершила прорыв в авиастроении, восстановив и значительно усилив свой потенциал.

«Со времен СССР мы разрабатываем и производим комплектующие для всей авиационной техники российского производства, являясь единственным в своем роде предприятием на территории СНГ. Это демонстрация нашей уникальной способности к быстрому восстановлению и развитию. Темпы импортозамещения в отрасли сегодня беспрецедентны. Наша цель — полностью технологически суверенная, конкурентоспособная авиационная техника. В рамках реализации комплексной программы развития авиационной отрасли Российской Федерации до 2030 года в авиационной корпорации „Рубин“ осуществляется техническое перевооружение и строительство нового механического цеха. Это позволит нам выполнять сложнейшие конструкторские работы, производить высокоточные детали, создавать рабочие места и укреплять экономику», — рассказал Игорь Ряпин.