Игорь Брынцалов проголосовал на выборах в Балашихе

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов проголосовал на выборах в Совет депутатов в Балашихе. Он отдал свой голос на участке № 60 на улице Баландина, 4 в школе № 16, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

«Сегодня начались три дня голосования, это уже хорошо известная практика. Каждый житель сможет проголосовать в любой удобный для него день. Сейчас есть возможность проголосовать через интернет. У меня, например, дети решили в таком виде выбрать депутатов. Я тоже отдал свой голос, но в обычном формате — на участке», — сказал Игорь Брынцалов.

Выборы в Совет депутатов городского округа проходят 12,13 и 14 сентября. В Балашихе работает 183 участковые избирательные комиссии. Отдать свой голос также можно с помощью ДЭГ — дистанционного электронного голосования. По итогам в новый состав Совета войдут 35 депутатов: по пять человек от каждого из семи округов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.