Игорь Брынцалов проголосовал на муниципальных выборах в Балашихе

Брынцалов посетил два избирательных участка в школе № 21 микрорайона Дзержинского в Балашихе вместе с главой округа Сергеем Юровым. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

«После голосования посмотрел, как все организовано. Несмотря на разгар рабочего дня, жители достаточно активно приходят. Все избирательные участки оснащены камерами. Также везде присутствуют наблюдатели», — сказал парламентарий.

Секретарь регионального отделения партии отметил, что в этом году на выборах в Совет депутатов Балашихи впервые применяется система дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

В первый день голосования городской округ также посетил депутат Государственной Думы от «Единой России» Вячеслав Фомичев. Парламентарий приехал на избирательный участок № 70 в школе № 15 имени Героя Российской Федерации А. Буриличева, высоко оценив организацию выборов в Балашихе.

«Правоохранительные органы на месте, наблюдатели всех партий тоже присутствуют. Все прозрачно, мы не видим никаких нарушений, желаем, чтобы и так происходило на всех избирательных участках в течение 3 дней, и ждем, что все жители нашего городского округа выразят свою гражданскую позицию», — сказал Вячеслав Фомичев.

Депутат Мособлдумы от «Единой России» Владимир Шапкин также отметил стабильный поток горожан, приходящих на участки в Балашихе. Многие жители округа традиционно голосуют в первый день, чтобы освободить выходные дни, добавил он.

В частности, жительница Балашихи Марина Кобзева пришла проголосовать на участок вместе со своей семьей.

«Я пришла сегодня на выборы, чтобы выразить свою гражданскую позицию и внести свой вклад в будущее нашей страны. От нашего выбора зависит, насколько процветающей и развивающей станет наш город и наша страна», — рассказала женщина.

Напомним, выборы депутатов Совета депутатов городского округа Балашиха проходят 12,13 и 14 сентября. Все 183 избирательных участка работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Жители могут проголосовать традиционным способом на участках или воспользоваться дистанционным электронным голосованием.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.