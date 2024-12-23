Игорь Брынцалов: «Андрей Воробьев анонсировал ряд важных законопроектов»

Секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов прокомментировал ежегодное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям региона, которое прошло под девизом: «Подмосковье и национальные цели Президента. Развитие, укрепление, рост» По словам Игоря Брынцалова, в своем выступлении глава региона обратил внимание на важные задачи, которые объединяли всю команду Московской области в 2024 году, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«В первую очередь — это помощь Героям СВО, их семьям, жителям новых регионов и нашего приграничья. Для воинов и их близких выстроен комплекс мер поддержки, ни на один день не прекращается сбор гуманитарной помощи. Особое внимание было также уделено реализации национальных проектов, поддержке педагогов, медиков и семей Подмосковья. Среди других важных тем — модернизация сферы ЖКХ, расселение из аварийного жилья, строительство спортивных объектов», — сказал Брынцалов.

Также, по мнению Брынцалова, главными запросами жителей региона сегодня является возведение и капремонт школ, детских садов, поликлиник и больниц, дорог, благоустройство парков.

«Губернатор отметил, что в планах следующего года — открыть 14 школ и 17 стационаров, модернизировать 13 поликлиник. Также продолжим строительство большой больницы в Балашихе, приступим к возведению в медучреждения на 800 коек в Мытищах. Кроме того, планируем открыть большую концессионную дорогу ЮЛА», — добавил секретарь регионального отделения «Единой России».

При этом, выстраивание сильной социальной политики невозможно без соответствующего финансирования.

«Большое внимание уделяется привлечению бизнеса в наш регион. Подмосковье входит в пятерку лидеров с самым высоким в России экономическим потенциалом. Прочный фундамент из четких целей и планов был заложен еще в 2013 году. За это время наш бюджет вырос в три раза, а ВВП — в четыре. Несмотря на санкционное давление, в этом году рост бюджета уже порядка 20 процентов. В следующем году планируем открыть еще 5 новых индустриальных парков», — подчеркнул он.

Также Игорь Брынцалов особо отметил, что в своем выступлении Губернатор анонсировал и ряд важных законопроектов.

«Один из них — защита сельскохозяйственных земель. Это основной ресурс для продовольственной безопасности страны. Рассмотрим эту инициативу в числе первоочередных в весенней сессии. Большой командой единомышленников вместе с нашими жителями мы будем воплощать эти планы в жизнь под руководством главы региона», — сказал он.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.