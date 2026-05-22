Игорь Бедеров призвал менять пароль при риске утечки

Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров рекомендовал менять пароль только при подозрении на утечку данных и не полагаться на формальную смену раз в несколько месяцев, сообщает RT .

Подход к защите аккаунтов изменился: ориентироваться стоит не на срок, а на реальный риск компрометации, пояснил эксперт рынка НТИ SafeNet («Сейфнет») Игорь Бедеров.

«Менять пароль нужно в первую очередь тогда, когда есть подозрение на утечку. В таких случаях новый пароль лучше придумать сразу и не повторять его на других сайтах. Если нет признаков утечки, кардинальной пользы от регулярной замены почти нет», — подчеркнул он.

По словам аналитика, гораздо важнее создавать сложные и уникальные комбинации для каждого сервиса. Пароль должен быть длинным, содержать цифры, буквы разных регистров и спецсимволы.

«Для удобства и безопасности оптимально использовать менеджер паролей», — заключил собеседник RT.

Ранее главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков также разъяснил правила составления надежного пароля.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.