Иеромонах Макарий осудил гадания, но одобрил колядки

Иеромонах Макарий (Маркиш), председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, заявил РИА Новости , что гадание в Рождественский сочельник, на святки или в любой другой день является обращением к темным силам.

«Гадание — это всегда обращение к бесам, молитва сатане. Господь Бог нам будущего не открывает», — подчеркнул он.

Священнослужитель отметил, что святочные гадания, описанные в русской классической литературе, имеют языческие корни. В то же время он добавил, что рождественские колядки, прославляющие рождение Иисуса Христа, церковью не возбраняются.

Отец Макарий призвал верующих в праздничный период сосредоточиться на молитве и исповеди, жить по-христиански, а не прибегать к суевериям.

Сочельник, отмечаемый 6 января, завершает Рождественский пост, после которого начинаются святки, длящиеся до Крещения 19 января.

