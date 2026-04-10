Иеромонах Макарий назвал продукты для освящения на Пасху

Иеромонах Макарий: мясо не принято приносить в храм для освящения на Пасху

Клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий рассказал, какие продукты можно приносить в храм для освящения на Пасху и от чего лучше отказаться, сообщает RT .

Иеромонах Макарий пояснил, что освящение пищи — это церковный обычай, а не догмат. Верующие приносят продукты в храм, чтобы получить на них благословение.

«Пища — это для нас материальная опора. Люди приносят эти продукты церкви, угощают символически, а для себя получают благословение церкви на эти продукты. Однако стоит помнить: «Пища не приближает нас к Богу и не удаляет нас от Бога». В духовном смысле. Так говорит апостол Павел», — напомнил священник.

Он отметил, что мясо в храм приносить не принято. Чаще всего освящают яйца и куличи — традиционные пасхальные угощения. Также допускаются конфеты, пирожки, пироги и пасхальная творожная масса — другие яства священник может благословить по усмотрению.

Иеромонах добавил, что освящение обычно проходит в Великую субботу в течение дня, но возможно и в сам день Пасхи.

