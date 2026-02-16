В РПЦ рассказали, что общего у Масленицы и язычества

У Масленичной недели очень мало общего с языческими отголосками. В это время соблюдающие Великий пост отказываются от мяса, рассказал РИАМО иерей Димитрий Березин.

«Масленичная неделя — это время перед Великим постом, когда перестают вкушать мясо те, кто планируют поститься. С язычеством это напрямую никак не связано, потому что в том виде, в котором он есть сейчас, Великий пост установился в IV–V веке. И далеко не на территории современной России, а в Египте, Палестине, Малой Азии», — сказал Березин.

Иерей добавил, что связь между Масленицей современной и языческими отголосками — очень относительна. Идея совмещать «сыропустную неделю» и блины — скорее народная традиция.

В материале РИАМО рассказываем о гуляниях, запланированных в столице на Масленичную неделю с 13 по 22 февраля.

