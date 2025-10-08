Идет прием заявок на участие в I арт-резиденции для художников в Зарайске

Опен-колл для художников, желающих принять участие в первой арт-резиденции в Зарайске, открыт до 19 октября. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Резиденция пройдет в Зарайске с 27 октября по 30 ноября. Завершится проект масштабной итоговой выставкой сразу на двух площадках города: в арт-пространстве «ЦЕХЪ» и в историческом доме Мачтета. Выставка будет работать с 29 ноября до 9 января следующего года.

Принять участие в арт-резиденции могут российские художники старше 18 лет, работающие в различных сферах искусства: живописи, графике, скульптуре, фото, видео, цирковом искусстве, перформансе, паблик-арте и других.

Участникам будут предоставлены средства для создания проекта, проживание в отдельной студии (для приезжих участников), компенсация транспортных расходов из Москвы в Зарайск и обратно, доступ в мастерские арт-резиденции, кураторское и техническое сопровождение, публикации о проекте в медиа и соцсетях резиденции.

От художников ожидается присутствие в Зарайске в течение всего периода резиденции и после, на монтаже финальной выставки и открытии; проведение минимум одного мастер-класса для жителей Зарайска; создание новой работы (или серии работ) для итоговой выставки; готовность к взаимодействию с местным сообществом.

Для участия необходимо отправить письмо на адрес zaraysk-art@yandex.ru с темой «Резиденция-2025» и приложить:

заполненную анкету участника (форма доступна на сайте ),

скан подписанной формы согласия (форма доступна на сайте ),

CV и портфолио (pdf до 10 Мб),

идею, эскизы или презентацию проекта (до 5 файлов, до 10 Мб).

Подробнее о формате заявки и формах документов — на сайте: https://zaraysk-art.ru/.

Участников объявят 24 октября.

Зарайск — уникальное место с богатым культурным слоем: древний кремль, купеческая архитектура, индустриальное наследие и яркая локальная идентичность. Резиденция предлагает авторам пространство и ресурсы для реализации новых проектов, которые войдут в итоговую выставку.

Дом Мачтета — памятник купеческой архитектуры XIX века и место, где жил и работал писатель Григорий Мачтет. После ремонта дом вновь принимает зрителей: в прошлом году в нем прошли выставки в рамках фестиваля. В этом году исторический особняк становится площадкой первой арт-резиденции в Зарайске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.