Идет прием заявок на награждение знаком «За защиту прав человека в Подмосковье»

В аппарате Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской продолжается прием документов претендентов на награждение Знаком отличия «За защиту прав человека в Московской области». Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Каждый год в День защиты прав человека мы чествуем неравнодушных людей нашего Подмосковья, которые не жалеют времени, сил и участия для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. К нашей радости отзывчивых людей довольно много, они разных профессий и разного возраста, но объединяет их доброе сердце. С ходатайством о награждении сотрудников могут обратиться руководители органов государственной власти, органов местного самоуправления, руководители предприятий и организаций, работающих на территории Московской области», — сказала Ирина Фаевская.

Принять участие в отборе могут люди, ведущие активную и плодотворную общественную деятельность в сфере защиты прав и свобод человека; оказывающие благотворительную безвозмездную помощь нуждающимся; занимающиеся правовым просвещением граждан. Указанная работа должна выходить за рамки профессиональных обязанностей награждаемого и должна проводиться на общественных, добровольных началах, и, как правило, на систематической основе.

Кандидатуры претендентов на награду рассматриваются Советом государственного органа Московской области «Уполномоченный по правам человека в Московской области и его аппарат» по награждению. Церемония вручения наград приурочена к Международному дню прав человека 10 декабря.

Для участия необходимо направить ходатайство о награждении и необходимые документы на почтовый адрес государственного органа Московской области «Уполномоченный по правам человека в Московской области и его аппарат»: 143082, Московская область, Одинцовский г. о., д. Раздоры, Рублево-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А. либо по электронной почте: upchmo@mosreg.ru.

К рассмотрению принимаются документы, поступившие в срок не позднее 1 ноября текущего года.

Ознакомиться с положением о знаке отличия, почетной грамоте и благодарности, утвержденным распоряжением Уполномоченного по правам человека в Московской области от 25.01.2024 № РУПЧ МО-1/2024, а также скачать формы для заполнения можно по ссылке: https://upch.mosreg.ru/deyatelnost/pravovye-akty-gosorgana/29-01-2024-12-47-48-rasporyazhenie-gosudarstvennogo-organa-upolnomoche.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — уточнил Воробьев.