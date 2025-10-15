Идет прием заявок на конкурсные программы выставок AGRAVIA и iAGRI в Красногорске

Стартовал прием заявок на участие в конкурсных программах Международной выставки технологий производства и переработки для профессионалов агропромышленного комплекса AGRAVIA и Международной выставки инноваций и высоких технологий для АПК iAGRI, которые состоятся с 21 по 23 января 2026 года в выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Мероприятия собирают ведущих специалистов, предприятий, научных организаций и инновационных разработчиков со всей России и зарубежья, чтобы продемонстрировать новейшие достижения в сфере агропромышленного комплекса и технологий.

Конкурс «Лучший продукт AGRAVIA 2026» включает в себя 14 номинаций, охватывающих широкий спектр направлений, связанных с животноводством и растениеводством. Среди них — селекция, семеноводство, генетика, сельхозтехника, оборудование для содержания животных и кормления, ветеринарные решения и кормовые добавки. Участники смогут представить свои разработки и инновационные продукты, получая признание в профессиональном сообществе и возможность привлечения новых партнеров и инвестиций.

Новинкой этого года является возможность для участников конкурса номинироваться также на премию iAGRI Innovation Award 2026. Эта премия призвана продвигать передовые технологии и инновационные разработки в агропромышленном комплексе. В рамках премии выделены пять ключевых номинаций: «Инновации в растениеводстве», «Инновации в животноводстве», «Робототехника в АПК», «Беспилотные системы в АПК» и «ИИ-решения для АПК». Победившие проекты будут отмечены профессиональным признанием и потенциалом для дальнейшего внедрения.

Участие в конкурсе и премии для экспонентов выставок является полностью добровольным и бесплатным. Оценка заявленных работ проводится независимой экспертной комиссией, которая определит победителей по каждой номинации. Торжественная церемония награждения состоится в день открытия выставок, что станет важным событием в профессиональной среде агропромышленного комплекса.

Заявки на участие принимаются до 15 ноября 2025 года. Для регистрации необходимо заполнить анкету на сайте agravia.org, где для участников доступен личный кабинет и все необходимые для оформления документы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.