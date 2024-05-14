Идет отбор кандидатов в общественную палату Подольска

В городском округе Подольск проходит отбор кандидатов в общественную палату муниципалитета. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Общественная палата создана для обеспечения взаимодействия граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций с органами местного самоуправления. Членство в общественной палате позволит внести свой вклад в развитие округа, принимать активное участие в решении актуальных вопросов и проблем, а также представлять интересы жителей на местном уровне.

Для участия в отборе нужно подать заявление и пакет документов до 26 мая по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, кабинет 124 с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 и в пятницу с 9:00 до 17:00. Подробности по телефону 8 (496) 755-57-70.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.