Идет народное голосование за финалистов премии #МыВместе

В России идет народное голосование за финалистов шестого сезона Международной премии #МЫВМЕСТЕ. В этом году на конкурс подано более 60 тысяч заявок из 155 стран. Среди номинантов — четыре проекта из Московской области, сообщает пресс-служба организаторов.

«Премия #МЫВМЕСТЕ — это награда для тех, кто делает добрые дела по зову сердца. Наш регион участвует в Премии с самого первого сезона, и за это время жители региона направили на конкурс более 5,5 тысяч заявок. В этом году было подано более 1000 заявок, из них 30 стали победителями регионального этапа. Кроме того, 23 участника прошли в полуфинал Премии и еще 4 стали финалистами», — отметила министр информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе.

В категории «Личности» в номинации «Лидер НКО» Московскую область представляет руководитель Благотворительного фонда «Подари Подарок» Лариса Безвербная. Фонд с 2019 года системно помогает семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, включая взрослых и детей с инвалидностью, одиноких мам и людей, переживших чрезвычайные ситуации. За время существования фонда поддержку получили более 2 300 семей, а в рамках межрегиональных акций адресная помощь оказана 1 830 семьям из 74 регионов РФ на общую сумму более 118 млн рублей.

В номинации «Герои нашего времени» за победу борется Елена Жарова с проектом «Команда Добра». Это устойчивая экосистема добровольчества, созданная на базе регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе. Ключевым фокусом деятельности команды стала системная и оперативная поддержка участников СВО и членов их семей. Силами добровольцев изготовлено и передано бойцам более 10 тыс. маскировочных сетей, а общий объем отправленной гуманитарной помощи превысил 695 т.

Также в номинации «Устойчивое будущее» в категории «Компании» за победу борется автономная некоммерческая организация «Центр защиты животных» из Наро-Фоминска со своей программой «Поводог». Проект, работающий с 2016 года в шести регионах страны, направлен на гуманное регулирование численности бездомных животных. Программа включает поддержку четырех современных приютов, где ветеринары проводят стерилизацию и вакцинацию, а кинологи адаптируют собак к жизни в семьях. Важным элементом проекта является бесплатная стерилизация домашних питомцев с помощью мобильных ветеринарных операционных, курсирующих по отдаленным районам.

В этой же категории, но в номинации «Лидер социальных изменений. МСП», регион представляет компания «Четыре лапы» со своим ежегодным федеральным благотворительным проектом «Добролап». Инициатива реализуется с 2015 года и позволяет каждому желающему как в розничных магазинах сети, так и в онлайн-формате собрать товары первой необходимости для подопечных приютов по всей стране.

Народное голосование проходит в боте мессенджера МАКС — по одному голосу за финалиста в каждой номинации. Лауреатов объявят на форуме #МыВместе, который состоится со 2 по 5 декабря текущего года.