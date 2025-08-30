«Идет и не торопится»: верблюд устроил пробку на мосту в Краснодарском крае

Мужчина с верблюдом устроили пробку на автомобильном мосту в Краснодарском крае. Автомобилисты не могли объехать животное, сообщает Mash .

Инцидент произошел в Темрюке.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина ведет на привязи верблюда по мосту. За ними собралась большая пробка, так как из-за сплошной линии водители не могут объехать препятствие.

«Пробка за мост уходит, а этот себе идет <…> идет себе идет, никуда не торопится. Такое чудо идет и п****», — заявил автор видео.

К настоящему моменту верблюд перешел мост, автомобильное движение восстановлено.