Идет голосование за лучшие депутатские практики работы с избирателями

Стартовало голосование за лучшие практики работы с избирателями в рамках конкурса «Народный депутат». Голосование продлится до 15 октября, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Муниципальные депутаты из 58 субъектов РФ представили презентации, в которых детально описали опыт работы со своими избирателями — конкретные реализованные решения и проекты.

«Работа муниципального депутата — это ежедневный диалог с людьми, забота о них и поиск решений, которые делают жизнь в конкретном дворе, районе, муниципалитете лучше. От этого, в том числе, зависит доверие к власти и к „Единой России“. Наша общая задача — слышать, помогать воплощать их запросы. В этом помогают представленные на конкурс практики», — подчеркнул секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

Отдать голос можно на портале конкурса — за одного или нескольких депутатов из своих муниципалитетов. Лучшие практики распространят на другие муниципалитеты.

Напомним, конкурс муниципальных депутатов «Народный депутат» проходит в Год муниципального депутата, объявленный на последнем Съезде «Единой России». Его цель — выявление и поддержка лучших практик работы с избирателями на муниципальном уровне.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.