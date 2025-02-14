Ранее глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов поддержал идею продлить оплачиваемый декретный отпуск до трёх лет.

Парламентарий напомнил, что согласно ст. 256 Трудового кодекса Российской Федерации, по заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Однако, согласно российскому законодательству, размер выплаты пособий по уходу за ребенком до полутора лет составляет 40% от среднего заработка. Отпуск по беременностям и родам длится 140 календарных дней: 70 дней до родов, 70 дней — после.

«Получается так, что по Трудовому кодексу отпуск по уходу за ребенком длится три года, пособие выплачивается только за 1, 5 года. Таким образом, женщина должна быстрее выйти на работу, чтобы получать денежное содержание. Кроме того, находясь в длительном отпуске по уходу за ребенком женщина теряет навыки и компетенции», — сказал Маликов.

По словам депутата, нужно внести ясность в ряд вопросов, связанных с этой идеей, чтобы работодатели были так же защищены.

«Поскольку действующее трудового законодательство имеет „серые пятна“ и „пробелы“, в связи с чем работодатель остается без ответа. Организация может реорганизоваться (присоединение, слияние, разделение и т.д), либо совсем ликвидироваться или уйти в банкротство. Такие юридические аспекты с организацией может случиться за 1,5 года, а если женщина ушла в отпуск по декрету на 3 года, то она вовсе может не выйти на работу», — добавил парламентарий.