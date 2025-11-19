Ида Галич создала благотворительный фонд «Фонарик»
Фото - © РИА Новости
Известная телеведущая и блогер Ида Галич стала основателем благотворительного фонда «Фонарик». Организация была зарегистрирована 17 ноября, сообщает Постньюс.
В качестве основного вида деятельности заявлен сбор благотворительных пожертвований в денежной форме. Соучредителем выступил Георгий Гаспарян, который ранее сотрудничал с Галич в различных творческих проектах.
Деятельность фонда будет включать не только сбор средств и оказание адресной помощи нуждающимся, но и реализацию образовательных программ, создание тематических материалов и проведение информационных кампаний. Подобный подход позволит сочетать быструю помощь с долгосрочными инициативами.
Ида Галич уже на протяжении нескольких лет активно вовлечена в благотворительную деятельность, оказывая поддержку семьям и детям, столкнувшимся с трудностями. Создание собственного фонда позволит выделить эту работу в отдельную структуру и предоставит больше возможностей для реализации будущих проектов.
