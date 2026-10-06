IceCube открыл новый канал изучения Вселенной

Нейтринная обсерватория IceCube дала ученым независимый способ наблюдения за Вселенной наряду со светом и гравитационными волнами. Так значение открытия объяснил физик Алексей Юрасов, сообщает RT .

Фрэнсис Хальцен получил Нобелевскую премию по физике за 2026 год за создание IceCube и обнаружение с ее помощью космических нейтрино высоких энергий. Обсерватория использует около кубического километра прозрачного антарктического льда как детектор.

«Нейтрино — элементарные частицы, которые очень слабо взаимодействуют с веществом и имеют малую массу. Поэтому они способны пройти огромные расстояния практически без изменений и донести информацию из областей Вселенной, которые трудно исследовать с помощью обычного света. Но это же свойство делает их чрезвычайно сложными для регистрации», — пояснил доктор физико-математических наук, профессор Алексей Юрасов.

При взаимодействии нейтрино с веществом рождаются заряженные частицы. Детектор фиксирует характерное свечение при их движении. Такие наблюдения позволили обнаружить поток нейтрино сверхвысоких энергий астрофизического происхождения.

По словам Юрасова, нейтрино помогают выяснить, где и как космические частицы получают экстремально высокие энергии. Их совместное наблюдение с электромагнитным излучением и гравитационными волнами стало основой современной астрофизики.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.