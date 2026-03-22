«И так очень выгодно»: в Туле дилер отказался вернуть убытки за бракованный авто

В Туле дилер оказался возместить убытки за бракованный автомобиль. В компании утверждают, что ее владелец «и так очень выгодно» купил машину, сообщает Baza .

В августе 2023 года 27-летняя жительница Тулы Екатерина купила в кредит седан Chery Arrizo за 2,6 млн рублей в автосалоне ООО «М-Авто», где работал ее супруг. В течение первых 2,5 лет эксплуатации автомобиль работал с перебоями: иногда на ходу гасла приборная панель, а однажды отвалилась камера зеркала, которую заменили по гарантии.

Проблемы обострились в декабре 2025 года, когда на 50 тыс. км пробега застучал двигатель. Семья обратилась за гарантийным ремонтом. После диагностики выяснилось, что проблема действительно существует, автомобиль забрали на ремонт. Через 45 дней Екатерина получила уведомление о том, что необходимые детали заказаны в Китае, а время их прибытия неизвестно.

При этом семье не предоставили авто на замену, они продолжали выплачивать кредит за машину, которой не пользовались. Екатерина и ее муж обратились с претензией и потребовали возмещения убытков, но дилер лишь перенаправил их в сервисный центр.

Семья потребовала от дилера 3,4 млн рублей: стоимость автомобиля, проценты, страховки, неустойку 260 тыс. и компенсацию морального ущерба 100 тыс. Также покупатели пригрозили автосалону оглаской и ударом по репутации. Дилер сразу перевел семье 2,97 млн, но от оставшихся выплат отказался, сославшись на то, что муж Екатерины «и так очень выгодно» купил эту машину, ведь на момент сделки он работал в этом салоне. При этом его имя даже не указано в документах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.