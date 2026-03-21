Хуже, чем «тарелочницы»: парни на свиданиях жалуются на «МРТшниц»

Как рассказал 39-летний Михаил, на сайте знакомств он познакомился с девушкой, с который общался больше месяца. Однажды она предложила встретиться и выпить кофе после того, как она пройдет МРТ в клинике. Девушка попросила Михаила забрать ее из медучреждения.

По его словам, девушка поджидала его на ресепшен клиники с результатами исследования и счетом в 12 тыс. рублей. Михаил оплатил счет, но после этого девушка неожиданно нашла повод, чтобы прекратить свидание. После этого общение прекратилось.

Выяснилось, что незнакомки все чаще стали звать мужчин на первую встречу в клинику и там убеждать оплатить счет за медицинские услуги. Самые рисковые — жалуются на резко заболевший зуб и прямо из ресторана едут к стоматологу.

